موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

عدن..أطقم عسكرية تعاود مهاجمة مؤسسة الشموع ومديرها يطالب الحكومة بالتدخل

السبت 31 مارس 2018 07:56 م الصحوة نت - خاص
عدن..أطقم عسكرية تعاود مهاجمة مؤسسة الشموع ومديرها يطالب الحكومة بالتدخل صورة لاعتداء سابق على مؤسسة الشموع - عدن

قال مدير عام مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام إن ثلاثة أطقم مسلحة تابعة لإدارة أمن لحج عاودت أمس مهاجمة مبني المؤسسة وصحيفة أخبار اليوم مطالبة من حراسة المبني المغادرة.

وقال سيف الحاضري في بيان تلقت "الصحوة نت" نسخة منه إن الأطقم قامت بتحذير حراسة المؤسسة  وهددتهم بالاعتقال في حل عاودوا حراسة المبني في حين أخذت ذات الأطقم  تعهداً من احد الحراس بعدم العودة.

ووصف الحاضري الهجوم الذي يمارسه مدير امن لحج ضد مؤسسة الشموع بالهمجية، وقال إنه وصل حداً يوجب علي الجميع رئيساً وحكومة ومنظمات وأحزاب ومنظمات دولية سرعة التدخل لإيقاف هذا الإجرام النازي الذي يقوده وقواته ضد المؤسسة.

وحمل قيادة التحالف العربي في عدن وقيادة الحزام الأمني ووزير الداخلية المسئولية الكاملة لكل ما حدث ويحدث للمؤسسة، داعيا قيادة التحالف العربي إلى سرعة تشكيل لجنة للتحقيق في جرائم مدير أمن لحج في اقتحام المؤسسة وحرق المطبعة خلال مارس المنصرم.

كما ناشد الحاضري جميع أحرار العالم سرعة التدخل والاستنكار والتنديد وممارسة أقصى درجات الضغط على التحالف العربي بعدن لضبط الجناة وأحالتهم للتحقيق.  

وقال إن المقر تعرض لـ6 مداهمات بدأت في منتصف ليلة الخميس في الـ24 من شهر مارس وحتى ظهر يوم الأمس الجمعة من قبل قوات الحزام الأمني وأمن محافظة لحج ونهبت ممتلكات خاصة بالمؤسسة وممتلكات من منزل مدير عام المؤسسة واعتقل 7 من موظفي المؤسسة.

وتأتي هذه الواقعة بعد أن تعرضت المؤسسة مطلع الشهر نفسه لعملية اقتحام مسلح وإحراق مطابعها وإصابة عدد من موظفيها.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى