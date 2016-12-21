الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح تنعي رئيس هيئة شورى إصلاح المحويت "بيان"

نعت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح لأفراده وكوادره والشعب اليمني رحيل العلامة القاضي محمد أحمد الصرمي رئيس هيئة شورى الاصلاح بمحافظة المحويت.





وقال بيان صادر عن الأمانة العامة، إن رحيل قامة علمية واجتماعية وخيرية كالشيخ العلامة محمد الصرمي خسارة كبيرة لنا في الإصلاح واليمن عموما، في هذه اللحظة المفصلية التي يعيشها الشعب اليمني.

وأشار البيان الى أن العلامة محمد الصرمي كان من المؤسسين الفعليين للإصلاح في محافظة المحويت، حيث أسس المعهد العلمي في المدينة الذي تخرج منه المئات من التربويين وحفاظ كتاب الله.

الصحوة نت تنشر بيان "النعي"

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعي التجمع اليمني للإصلاح لأفراده وكوادره والشعب اليمني رحيل العلامة القاضي/محمد أحمد الصرمي عضو مجلس الشورى للاصلاح، ورئيس هيئة شورى الاصلاح بمحافظة المحويت، وأحد أبرز رجالات الخير والعطاء باليمن، والذي وافته المنية بالعاصمة صنعاء يوم الثلاثاء 12/20/2016.

لقد كان المغفور له بإذن الله تعالى من العلماء الراسخين، ومن رجال الخير والعطاء البارزين، ومن الذين كان لهم إسهام كبير ومباشر في نشر العلم والفقه معتمداً على المنهج الوسطي خلال حياته العملية.

كما كان العلامة محمد الصرمي من المؤسسين الفعليين للإصلاح في محافظة المحويت، وأسس المعهد العلمي في المدينة الذي تخرج منه المئات من التربويين وحفاظ كتاب الله، وكان أول مديرً له، وأسس عددامن الجمعيات الخيرية وكان حلقة وصل بينها وبين أهل الخير، إضافة الى تأسيس دور ومدارس التحفيظ، والإشراف عليها، وإذا ذكر أهل الخير كان العلامة الصرمي في مقدمة الصفوف، متفاعلاً ومتفانياً لا يكل ولا يمل في تقديم الخير أينما كان.

إن رحيل قامة علمية واجتماعية وخيرية كالشيخ العلامة محمد الصرمي خسارة كبيرة لنا في الإصلاح واليمن عموما، في هذه اللحظة المفصلية التي يعيشها الشعب اليمني.

وعزاؤنا أنه بذل وقدم لبلده الكثير، ورحل بعد ثمانين عاماً قضى معظمها في خدمة وطنه وأمته، فأحبه الناس جميعاً بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم، فقد كان عوناً وسنداً لهم على الدوام.

نسأل الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته، ويغفر لنا وله، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون.

صادر عن الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح

الاربعاء 22/3/1438

الموافق 21/12/2016

المصدر | الصحوة نت











