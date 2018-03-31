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منظمة: 56 انتهاكاً بحق الصحفيين منذ مطلع العام الجاري

السبت 31 مارس 2018 07:25 م الصحوة نت - عدن
منظمة: 56 انتهاكاً بحق الصحفيين منذ مطلع العام الجاري

رصدت منظمة حقوقية 56 انتهاكاً بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية منذ مطلع العام 2018.

وقالت منظمة "صحفيات بلا قيود" اليوم السبت، إنها رصدت 56 انتهاكًا بحق صحفيين منذ بداية العام الجاري، أبرزها 25 حالة اختطاف واحتجاز، و3 قتل، و4 إصابة، و6 حالات إغلاق واقتحام وإحراق مؤسسات إعلامية.

المنظمة ذكرت أن ثلاث سنوات من الحرب في البلاد تسببت في وضع مأساوي للصحفيين، حيث قتل أو أصيب عشرات منهم، فيما تعرض مئات آخرين لانتهاكات كالاعتقال والتهجير القسري.

وأوضحت المنظمة أن قوات «الحزام الأمني» و«النخبة الحضرمية»، تتحمل المسؤولية عن أكبر عدد من الحالات المسجلة هذا العام، بواقع 24 انتهاكًا، بنسبة %43، مقابل 14 انتهاكًا (25%) اتهمت الحوثيين بممارستهم.

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