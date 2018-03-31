قتلى وجرحى حوثيون في غارات جوية جنوب محافظتي الحديدة وتعز

سقط قتلى وجرحى حوثيون في غارات لمقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع وتجمعات غرب محافظتي الحديدة وتعز.

وقالت مصادر محلية إن 13 حوثياً قتل فيما أُصيب 9 آخرون، اليوم السبت، بغارات شنتها مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، في الراهدة بمديرية خدير جنوب مدينة تعز

وحسب المصادر فإن المقاتلات شنت الغارات قرب منطقة السحي وجبل شيفان، مما أدى إلى سقوط القتلى والجرحى وتدمير ثلاث عربات ومنصة إطلاق صواريخ كاتيوشا.

وفي صعيد متصل.. شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع المليشيا جنوب محافظة الحديدة.

وعلم موقع "الصحوة نت" من مصادر ميدانية أن مقاتلات التحالف شنت غارات جوية على مواقع المليشيا في محيط مدينة حيس.

وأسفرت الغارات عن تدمير آليات حوثية في مثلث حيس الجراحي، كانت الآليات محملة بالمتفجرات.

كما استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى تخوم حيس من الجهة الشمالية.