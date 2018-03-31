صعدة..الجيش يفتح جبهة جديدة ويحرر عدة مواقع استراتيجية وسط انهيار للمليشيا

فتحت قوات الجيش، اليوم السبت، جبهة جديدة في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، وتمكنت من تحرير مواقع استراتيجية في عملية عسكرية واسعة لا تزال المعارك مستمرة حتى اللحظة.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران "الأباتشي" التابع لقوات التحالف العربي نفذت، اليوم السبت، عملية عسكرية نوعية وخاطفة في مديرية الظاهر جنوبي غرب محافظة صعدة، وتمكنت خلال الساعات الأولى من استعادة عدد من المواقع المهمة.

وأكد المصدر أن قوات الجيش حررت "حيد الأصم" وتبة "ابو عقال"، كما تمكنت من تحرير "معسكر الكمب" مركز تجمع المليشيات، فيما تخوض قوات الجيش- حاليًا- معارك ضاريه على بعد كيلو متر من "سوق الملاحيظ" مركز مديرية الظاهر.

وبحسب المصدر فإن انهيار واسع وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات خلال العملية العسكرية التي لا تزال مستمرة حتى اللحظة وسط تقدم متواصل لقوات الجيش.

وكانت قوات الجيش الوطني قد احرزت تقدما ميدانيا في جبهة علب شمال محافظة صعدة المحاذية للسعودية وتمكنت من السيطرة على مرتفعات استراتيجية في مديرية باقم إثر معارك مع ميليشيات الحوثي.

وأكد قائد اللواء الخامس حرس حدود في الجيش الوطني العميد صالح قروش، بأن وحدة خاصة من قوات اللواء تمكنت من تنفيذ عملية تسلل ناجحة إلى مواقع كانت الميليشيات الانقلابية تتمركز فيها والتي تقع في" تبة الحمراء وجناح الصقر".