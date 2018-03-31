مقاتلات التحالف تستهدف مواقع المليشيات بمديرية الملاجم بالبيضاء ومقبنة غرب تعز

شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية واستهدفت مواقع المليشيات الانقلابية في محافظتي البيضاء وتعز.

وقالت مصادر عسكرية إن المقاتلات استهدفت تعزيزات ومواقع مليشيا الحوثي الانقلابية وتجمعاتها في منطقة فضحة بمديرية الملاجم بمحافظة البيضاء.

وأضافت المصادر"ان الغارات اسفرت عن قتلى وجرحى من المليشيا الانقلابية و تدمير واحراق اسلحة وعربات نقل وذخائر تابعه للمليشيات الانقلابية".

الى ذلك ارتفع عدد اطقم المليشيات الانقلابية التي احرقتها المقاومة الشعبية الى اربعة اطقم خلال الـ 24 الساعة الماضية في منطقة الزوب بمديرية القريشية وقتل وجرح من كانوا على متنها.

في ذات السياق .. شنت مقاتلات التحالف العربي ،مساء امس، عدة غارات استهدفت مواقع لمليشيا الحوثي الإيرانية غرب تعز .

وقال مصدر عسكري إن غارات جوية استهدفت مواقع المليشيا في جبل البرقة وأدت إلى تدمير رشاش 14.5 للميليشيا وسقوط عدد من القتلى والجرحى".

وأضاف المصدر" ان الغارة الثانية استهدفت مواقع للمليشيات باتجاه البرح مقبنة ،فيما استهدفت الغارة الثالثة مدفع للمليشيا في جبل جريدم بالقحيفة في مقبنة وأدت إلى تدميره و مقتل وإصابة العديد منهم.