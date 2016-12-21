وزير الاعلام: الحكومة اليمنية تنشد السلام الكامل الذي ينهي الانقلاب

أشاد وزير الإعلام معمر الإرياني بدور منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء بالمنظمة، الداعمة للشرعية في اليمن.

وتحدث وزير الاعلام في اجتماعات الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام، في قصر المؤتمرات بجدة، أن الحكومة اليمنية تنشد السلام الكامل الذي يؤدي إلى إنهاء الانقلاب، وتدعو لسلام غير منقوص لا يعيد دورات الصراع والحروب ويعيد لليمنيين حقوقهم ويحفظ كرامتهم.

وبحسب الخبر الذي نشرته وكالة سبأ الرسمية اكد الارياني أن السلام المنشود هو الذي " يجعل الدولة اليمنية هي الوحيدة التي تمتلك السلاح "، موضحا ان المجتمع الدولي أدرك خطورة الوضع في اليمن فشرع مجلس الأمن لإصدار قرارات ضد المعيقين لعملية الانتقال السياسي في اليمن".

وأشار الى ان أبرز هذه القرارات القرار 2216، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي الزم الانقلابيين بتسليم السلاح والانسحاب من العاصمة صنعاء والمدن والمعسكرات وتفكيك الميليشيا والانخراط في العمل السياسي.

واكد الوزير أن الشرعية اليمنية ممثلة في رئيس الجمهورية، ونائبه ورئيس الوزراء ، على علاقة متميزة بالأشقاء في دول الإقليم الخليجي، ويقدرون، كل التقدير، المواقف الأخوية من الأشقاء.

وعبر وزير الاعلام باسم الحكومة، عن خالص الشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشرفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، ودولة الامارات العربية المتحدة والكويت وقطر وسلطنة عمان ومصر والسودان، وكل من وقف وساند اليمن لاستعادة الدولة.

وثمن دور وزارة الاعلام السعودية ووزيرها الدكتور عادل الطريفي، لما قدموه من تسهيلات ودعم لوزارة الاعلام والمؤسسات التابعة لها،