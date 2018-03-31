ناطق التحالف: ما تقوم به الميليشيا يعد تطورا خطيراً ويثبت تورط إيران

أكد الناطق الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، أن اطلاق المليشيات الانقلابية لصاروخ حوثي على نجران عمل عدائي وعشوائي ويثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم تلك الميليشيا المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي(2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

وأشار المالكي وفقا لوكالة الانباء السعودية الى ان إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية يعد تطورا خطيراً في حرب المنظمات الإرهابية ومن يقف خلفهم من الدول الراعية للإرهاب كنظام ايران.

وقال المالكي ان الصاروخ الذي تم رصده الساعة العاشرة وستة عشر دقيقة من صباح اليوم السبت، كان باتجاه نجران وتم إطلاقه بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وتم اعتراضه وتدميره.

مشيرا الى ان عملية الاعتراض ادت الى تناثر الشظايا على الأحياء السكنية ونتج عنه بحسب المعلومات الأولية إصابة مقيم من الجالية الهندية بإصابة طفيفة".