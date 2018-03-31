مكتب أوقاف عدن ينفي مغادرة عشرات الخطباء وأئمة المساجد من المحافظة

نفى مصدر مسؤول في مكتب الأوقاف والإرشاد في العاصمة المؤقتة عدن ما تناولته بعض وسائل الإعلام من مغادرة الأئمة والخطباء من عدن.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الصحوة نت" إنه لا صحة لمثل هذه الأنباء، وأضاف إن الأئمة والخطباء في مساجدهم يمارسون نشاطهم وسفر أحدهم لأمور خاصة لا يعني الهروب الجماعي .

وطالب المصدر الجهات الامنية والحكومة الشرعية وقوات التحالف العربي بتوفير الحماية الأمنية للأئمة والخطباء .

وكانت وسائل إعلامية فد تداولت أنباء باسم مكتب الأوقاف عن مغادرة أكثر من 123 إماماً وخطيب مسجد لمدينة عدن صوب مأرب والسعودية ومصر بسبب عمليات الاغتيالات والتهديدات.