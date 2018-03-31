نفذه داعش بتنسيق حوثي.. الجيش يعلن إفشال هجوم انتحاري استهدف مواقعه بالبيضاء

أحبط الجيش الوطني هجوما ارهابيا استهدف مواقعه في بلاد قيفه بمحافظة البيضاء شنته عناصر يطلقون على أنفسهم "تنظيم داعش " الإرهابي بتنسيق مع مليشيا الحوثي الانقلابية المتواجدة في نفس المنطقة.

وقالت وكالة سبأ، ان رجال الجيش الوطني تمكنوا مساء أمس الجمعة من احباط هجوما قام به عدد من الانتحاريين الإرهابيين على مواقع الجيش الوطني في منطقة يكلا، موضحة بأن تلك المجاميع الارهابية انطلقت من مواقع تمركز مليشيات الحوثي المدعومة من ايران .

وأضافت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري، ان اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة وقعت بين الجيش الوطني والعناصر الارهابية المهاجمة أسفرت عن مقتل جميع المهاجمين واستشهاد ثلاثة من الجيش الوطني وإصابة اخرين.