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إحصائية حديثة.. تسرب 4 ملايين طالب من المدارس بسبب انقلاب المليشيات

السبت 31 مارس 2018 10:23 ص الصحوة نت - متابعات
إحصائية حديثة.. تسرب 4 ملايين طالب من المدارس بسبب انقلاب المليشيات

كشفت إحصائية يمنية حديثة، عن تسرب 4 ملايين طالب وطالبة خارج الصفوف الدراسية بسبب انقلاب ميليشيات الحوثي على الدولة، وحربها ضد الشعب اليمني.

ورصدت الإحصائية التي أعدها في ورقة علمية الدكتور عمر ردمان، ما تعرض له قطاع التعليم من جرائم وانتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي أهمها تجنيد طلاب المدارس، ونهب مرتبات المعلمين، إضافة إلى تدمير عشرات المدارس وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.

وذكرت أن الميليشيات تسببت بإغلاق وتدمير نحو 3548 مدرسة، إضافة إلى تغيير المنهج التعليمي بمنهج #طائفي يكرس الانقسام داخل المجتمع.

كما قامت الميليشيات، بحسب الورقة العلمية، باستبدال المدرسين وتهديد آخرين، والاعتداء على المعلمين الذين يطالبون برواتبهم أو يضربون عن التدريس.

وتواجه العملية التعليمية في مناطق سيطرة الحوثيين، عدم انتظام جراء إضراب المعلمين والمعلمات احتجاجا على نهب الحوثيين لرواتبهم منذ أكثر من عام، ورفضهم تسليمها.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، حذرت في وقت سابق من أن توقف رواتب المدرسين يهدّد بحرمان 4.5 مليون طفل في اليمن من الدراسة، ويعرض 13 ألف مدرسة لخطر الإغلاق الكلي، إضافة إلى تضرر نحو ستة ملايين تلميذ.

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