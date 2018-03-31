دبابة حوثية تدهس 12 مواطنا بالبيضاء والجيش يحكم سيطرته على مواقع بالراهدة

سجلت محافظة البيضاء جريمة حوثية جديدة تمثلت في دهس سيارة كان يستقلها 12 شخصاً.

وقال المركز الإعلامي للمقاومة في البيضاء في بيان مقتضب له، نشره على صفحته الخاصة بالتواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «سيارة المواطن سيف محمد علي العربجي تم دهسها من قبل ميليشيات الحوثية يوم الخميس بدبابة من نوع (بي إم بي) بنقطة أحرم في رداع، وأدى ذلك إلى وفاة 7 مواطنين يمنيين.

وأشار المركر إلى أن المواطنين الذين قتلوا هم: سيف محمد علي العربجي، ولطف سيف محمد علي العربجي، ومبخوت القيشاني العربجي، وصاعق محمد وسيع، وصالح محمد وسيع، ومعين علي المقروم ومرداس محمد علي العربجي».

كما ذكر المركز إصابة «5 مواطنين آخرين وما زالت حالاتهم خطرة جداً».

في السياق.. أكد المتحدث باسم قوات الشرعية في جبهتي كرش والشريجية عنتر الصبيحي، أن «قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية خاضت أعنف المعارك ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية واستكملت تحرير قرية السحي، القريبة من الخط العام وأولى مناطق الراهدة التابعة لمديرية خدير التابعة لتعز، جنوب شرقي المحافظة».

وأضاف أن «القوات أحكمت سيطرتها الكاملة على مواقع استراتيجية شمال الشريجة المحررة، شمال لحج، إضافة إلى تحرير ما تبقى من سلسلة جبال شيفان وقردوف وجبل الطويلة في العلوب شمال الشريجة، وذلك بقيادة العقيد محمد فريد قائد عمليات المنطقة الرابعة، وتحت قيادة المنطقة متمثلة باللواء فضل حسن»، وأنهم «لن يتوقفوا إلا بعد تأمين مدينة الراهدة».

وأوضح أن «قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شنت هجومها المباغت على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية من عدة محاور، الأمر الذي مكنها من تسديد ضربة محكمة وبحسب خطة مدروسة، حيث لم تستطع الميليشيات الانقلابية الوقوف أمام القوات، ما جعلها تترك مواقعها هاربة وخلفها كثير من الجثث والأسلحة والذخائر».

وأكد الصبيحي «سقوط عدد من القتلى والجرحى بصفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية، إضافة إلى أسر 8 انقلابيين