إب: مقتل اثنين من المليشيات بمديرية بعدان شرق المدينة

قتل اثنان من مسلحي مليشيات الحوثي وصالح وجرح آخرين في مديرية بعدان شرق مدينة إب بمواجهات بين الجيش الوطني وبين المليشيات بجبهة حمك المتداخلة بين محافظتي إب والضالع.

وأكدت مصادر ميدانية مقتل اثنين من مسلحي المليشيات صباح اليوم بقصف مدفعي من قبل الجيش المسنود بالمقاومة استهدف موقعهم بمنطقة الخزان في بيت القطيني بمديرية بعدان شرق إب والمجاورة لمناطق جبهة حمك والتي تشهد مواجهات مسلحة بين الجيش والمليشيات واشتدت وتيرتها خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتشهد جبهة حمك مواجهات عنيفة بين الجيش والمليشيات منذ أغسطس من العام الماضي وسقط فيها عشرات القتلى والجرحى.