محافظ البنك المركزي يناقش مع السفير الأمريكي خطة تفعيل العلاقة المصرفية مع الخارج

ناقش محافظ البنك المركزي الدكتور محمد زمام مع السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تلير الاجراءات الفنية والنقدية التي ينفذها البنك بعد ان تم اعادة عملياته بشكل طبيعي والتعاملات الدولية مع البنوك الاخرى وعلى رأسها البنك الفيدرالي بمدينة نيويورك خلال الفترة الماضية .

كما ناقشا خطة البنك لتفعيل كافة الحسابات والعلاقات المصرفية مع جميع دول العالم، وفقا لوكالة سبأ.

وأشار المحافظ الى السياسات النقدية التي يقوم البنك بتحديثها لعرضها على مجلس الادارة بهدف اقرارها والتي تتوافق مع المتطلبات العالمية بعد اعادة انظمة البنك في اطار النظام العالمي المالي وتطبيع علاقة البنك بالمنظمات المالية الدولية.

تجدر الاشارة الى ان الولايات المتحدة و السعودية وبريطانيا والامارات تمول مشروع اعادة هيكلة وتطوير البنية المؤسسية المصرفية للبنك المركزي وبمشاركة صندوق النقد الدولي كمؤسسة وطنية يمنية واحدة تخدم كل ابناء اليمن وخاصة في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها اليمن.