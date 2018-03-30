مليشيا الحوثي تطلق الرصاص وسط مسجد بعمران وتتهجم على خطيبه وتعتقل مصلين

قالت مصادر محلية بمحافظة عمران إن مليشيا الحوثي أطلقت الرصاص الحي اليوم الجمعة، داخل أحد المساجد بعد التهجم على خطيبه واعتقال ثلاثة من المصلين بمحافظة عمران شمال العاصمة صنعاء.

وذكرت المصادر إن المليشيات قامت اليوم بالتهجم على المصلين في مسجد الاحسان بمدينة عمران واشهرت السلاح داخل المسجد في وجه إمام المسجد عندما طالبهم بإحضار توجيه من مكتب الاوقاف للخطيب المفروض من قبلهم.

وبحسب المصادر فإن المليشيات حاولت اختطاف إمام المسجد لكن جموع المصلين التفوا حوله ومنعوا المليشيا من اعتقاله، فيما اعتقلت ثلاثة من المصلين لذات السبب.

وأوضحت المصادر أن المليشيات أطلقت الرصاص الحي بكثافه في فناء المسجد مستهدفة منزل إمام المسجد ولتفريق المصلين وإرعابهم، إذ يعتبر المسجد المتنفس الوحيد للحي كونه لم يعتلي منبره خطيب حوثي.

كما قامت بفرض حصار على المسجد ومنزل الإمام الملتصق بالمسجد وعززت بأطقم مسلحة.