موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

مقتل أسرة كاملة بانفجار لغم ارضي زرعته المليشيات بالجوف

الجمعة 30 مارس 2018 08:50 م الصحوة نت - متابعات
مقتل أسرة كاملة بانفجار لغم ارضي زرعته المليشيات بالجوف

قتل خمسة اشخاص من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، جراء انفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية "بَرَط العنان" بمحافظة الجوف.

وقال مصدر محلي، ان اللغم انفجر بسيارة المواطن يحيى الصلاحي ما أدى إلى استشهاده مع زوجته وأطفاله الثلاثة.

وكان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان كشف في تقرير أصدره في شهر مارس الماضي أن عدد ضحايا الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في مختلف محافظات البلاد بلغ نحو 1539 قتيلا وجريحا بينهم نساء وأطفال خلال الفترة من شهر يناير 2015 وحتى شهر ديسمبر 2016.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى