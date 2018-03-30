مقتل أسرة كاملة بانفجار لغم ارضي زرعته المليشيات بالجوف

قتل خمسة اشخاص من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، جراء انفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية "بَرَط العنان" بمحافظة الجوف.

وقال مصدر محلي، ان اللغم انفجر بسيارة المواطن يحيى الصلاحي ما أدى إلى استشهاده مع زوجته وأطفاله الثلاثة.

وكان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان كشف في تقرير أصدره في شهر مارس الماضي أن عدد ضحايا الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في مختلف محافظات البلاد بلغ نحو 1539 قتيلا وجريحا بينهم نساء وأطفال خلال الفترة من شهر يناير 2015 وحتى شهر ديسمبر 2016.