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ذمار.. غارات مباغتة تستهدف معسكرا تدريبا للميليشيا ومقتل 37 حوثيا بينهم قيادي

الجمعة 30 مارس 2018 07:53 م الصحوة نت - ذمار
ذمار.. غارات مباغتة تستهدف معسكرا تدريبا للميليشيا ومقتل 37 حوثيا بينهم قيادي

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الجمعة، عدد من الغارات الجوية، واستهدفت معسكراً تدريبياً لمليشيا الحوثي الإنقلابية بمحافظة ذمار.

وقال موقع اجيش، إن مقاتلات التحالف قصفت بأكثر من 8 غارات جوية مباغتة معسكراً تدريبياً للمليشيا في منطقة قاع الحقل، بمديرية ضوران أنس.

وذكرت المصادر أن الغارات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن17عنصرا من المليشيا الحوثية بينهم القيادي إسماعيل الوشلي، وإصابة أكثر من 20 آخرين.

وكانت مقاتلات التحالف قد شنت مساء الخميس، غارات جوية ، واستهدفت مخزن اسلحة ومجمع للمليشيات الحوثية قرب السوق الزراعي بضواحي مدينة صعدة ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وتدمير كميات من الاسلحة والذخيرة.

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