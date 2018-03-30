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مكتب التربية بتعز يوجه بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة قضية "اغتيال أ. رفيق الاكحلي"

الجمعة 30 مارس 2018 07:37 م الصحوة نت - متابعة خاصة
مكتب التربية بتعز يوجه بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة قضية "اغتيال أ. رفيق الاكحلي" الشهيد الاستاذ رفيق الأكحلي

وجه مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز، عبدالواسع شداد ، بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة قضية اغتيال الاستاذ رفيق الأكحلي، مدير ادارة التوسع والاحتياج بالمكتب، الذي اغتاله مسلحون مجهولون ظهر اليوم الجمعة.

وتقدم شداد بخالص العزاء و المواساة لأسرة الشهيد رفيق الاكحلي وذوية و محبيه وزملاءه، داعيا كافة المنظمات والنقابات التربوية الي تبني هذه القضية ومتابعتها في جميع الجهات المختصة، مؤكدا بأنه لن ولن يضيع حق ورائه مطالب.

وكان مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية قد اطلقوا النار على الاستاذ الاكحلي، وخطيب مسجد العيسائي الاستاذ عمر دوكم في منطقة الأجنينات، عقب خروجهما من صلاة الجمعة ، مما ادى الى وفاة الاكحلي على الفور وإصابة دوكم إصابة خطيرة نقل على اثرها الى المستشفى.

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