لحج.. مقتل عشرات الحوثيين خلال معارك ضارية للجيش الوطني في جبهة كرش

تتواصل المعارك في جبهة كرش بمحافظة لحج منذ صباح اليوم الجمعة حتى هذه اللحظة مخلفة العديد من القتلى والجرحى.

واكدت مصادر عسكرية لـ"الصحوة نت" ان جبهة كرش تشهد معارك ضارية تخوضها قوات الجيش الوطني منذ الصباح ولا تزال مستمرة حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

وأضافت المصادر إن المعارك خلفت العشرات من الضحايا في صفوف المليشيات الحوثي في حين تمكنت قوات الجيش الوطني من تحقيق انتصارات جديدة والتقدم نحو مديرية الراهدة التابعة لمحافظة.

واوضحت المصادر أن ستة جنود استشهدوا وجرح خمسة آخرون من قوات الجيش الوطني وحصلت "الصحوة نت" على إحصائية بأسماء الشهداء والجرحى في جبهات كرش – الشريجة وهم كالتالي :

أسماء الشهداء

1.مازن احمد عبده حازم

2.فضل عبدان صالح الحميدي

3.عبدالحكيم جابر الحوشبي

4.عارف عبده احمد كعلان المطرفي

5.عادل سعيد احمد علي الصبيحي

6. بكر سالم مليط

أسماء الجرحى :

1.محمد ياسر ناصر غالب

2.نزيه فيصل عبد محمد

3.عبدالسلام ناصر بالليل

4.شمسان عبدالله احمد