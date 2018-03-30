ولي العهد السعودي:لولا تدخل التحالف لكان اليمن مقسما بين الحوثيين والقاعدة

قال ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، إنه لولا تدخل دول التحالف العربي في اليمن لأصبحت الأزمة أكبر ولكان اليمن مقسماً اليوم بين الحوثيين والقاعدة".

ووصف بن سلمان في حديث لصحيفة "وول ستريت جورنال إطلاق الصواريخ الحوثية بأنها "علامة ضعف". وأضاف: "يريدون أن يفعلوا أقصى ما يستطيعون فعله قبل انهيارهم".

وطالب ولي العهد السعودي، المجتمع الدولي بممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية على إيران، وذلك لتفادي مواجهة عسكرية بالمنطقة.

وأضاف "يجب أن ننجح من أجل تفادي الصراع العسكري. إذا لم ننجح فيما نحاول أن نفعله، فعلى الأغلب سندخل في حرب مع إيران خلال الـ10 إلى 15 عاماً القادمة".

ويأتي حديث الأمير محمد بن سلمان بعد 3 أيام من إطلاق ميليشيات الحوثي 7 صواريخ باليستية على عدة مدن سعودية، منها 3 على الرياض، حيث تم اعتراضها من قبل الدفاعات السعودية، إلا أن شظايا أحد الصواريخ أدت إلى مقتل مقيم مصري وجرح اثنين آخرين.

وتقود المملكة العربية السعودية تحالف دعم الشرعية في اليمن ضد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.