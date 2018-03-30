الجيش يستعيد مواقع جديدة جنوب الراهدة والرئيس يؤكد "استكمال تحرير تعز أولوية"

أكد رئيس الجمهورية ان استكمال تحرير تعز يعتبر أولوية ملحة باعتبارها روح الجمهورية ورائدة النضال مشيداً بالتضحيات والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات القتال لتحرير المدينة والبلاد من الميليشيات الإنقلابية .

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل العمري الذي اطلع الرئيس على الانتصارات التي حققها الجيش الوطني في جبهه الراهدة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران .

وقال العمري ان قوات الجيش الوطني سيطرت اليوم على دار الشيخ مانع حسن في السحي على مشارف الضلعة جنوب الراهدة بتعز، وتقدمت قوات اللواء الثاني مشاة وسيطرت على جبل شيفان بالكامل.

كما سيطرت قوات الجيش الوطني على منطقة القردوف والتباب المجاورة للقردوف بعد تكبيد مليشيا الحوثي خسائر كبيره في الأرواح والمعدات.

وأشاد الرئيس بتضحيات ابطال الجيش الوطني والانتصارات العظيمة التي حققها بإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وكافه أعضاء الدول المشاركة في مختلف المواقع والجبهات ضد الميليشيا الانقلابية لاستكمال استعادة مؤسسات الدولة وبناء اليمن الاتحادي على القائمة على النظام والقانون والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات واكد ان محافظه تعز الباسله في طريقها الى التحرير.

من جانبه ثمن قائد المنطقة العسكرية الرابعة متابعة رئيس الجمهورية لسير معركة التحرير وإشرافه المباشر على سير العمليات العسكرية في مختلف الجبهات.



