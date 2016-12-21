مليشيات الحوثي تختطف أحد قياديها من “صنعاء” بعد خلاف حول تقاسم منهوبات

اختطفت مليشيات الحوثي وصالح أمس الثلاثاء أحد القيادات التابعة لها في محافظة عمران من منزلة في العاصمة صنعاء.

وقال مركز المستقبل الإعلامي "ان المليشيات اختطفت احد قيادا تها المدعو "عبدالله الجرافي" بمديرية المدان، من منزله بصنعاء، بحجة سرقته محلات تجارية في صنعاء".

وذكر المركز "أن السبب الحقيقي للاختطاف يعود لخلاف نشب بين الطرفين حول ما تم نهبه من قبل المدعو الجرافي، ورفضه تسليم نصيب منه للمليشيات الحوثي". وكانت مليشيات الحوثي عينت "الجرافي" رئيسا لما يسمى بالتحالف القبلي بمديرية المدان، بعد هروبه من السجن المركزي بعمران عندما اقتحمته في العام 2014، حيث كان متهما بجريمة جنائية.