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بوقفة احتجاجية.. مواطنون يطالبون بإطلاق "باحويرث" ويحملون أمن عدن المسئولية

الجمعة 30 مارس 2018 04:47 م الصحوة نت - خاص
بوقفة احتجاجية.. مواطنون يطالبون بإطلاق "باحويرث" ويحملون أمن عدن المسئولية

نظم عددا من المواطنين وقفة احتجاجية أمام مسجد الذهيبي بعد صلاة الجمعة في مديرية كريتر بمحافظة عدن تنديدا بجريمة اختطاف إمام وخطيب المسجد الشيخ نضال باحويرث.

 وقال مراسل "الصحوة نت" ان المواطنين رفعوا لافتات تستنكر تلك الممارسات وتطالب الأجهزة الأمنية بالإطلاق الفوري للشيخ نضال معتبرين إن ما تعرض له باحويرث يعتبر سلوك مليشياوي وخارج عن النظام والقانون، محملين أمن عدن كامل المسؤولية عن سلامته.

وكان مسلحون يرتدون لباسا أسودا وأقنعة سوداء يتبعون أمن عدن قدموا على متن سيارة سنتافي وباص هايس وانتشروا في الشارع امام مسجد الذهيبي شاهرين السلاح في وجه الناس ومنعوهم من الاقتراب واقتادوا الداعية باحويرث إلى سيارة مدنية غير مرقمة أثناء دخوله مسجده ليؤم الناس بصلاة العصر.

ويعد باحويرث واحداً من أبرز الشخصيات الاجتماعية بمديرية كريتر خاصة والعاصمة المؤقتة عدن عامة وكان باحويرث قد تقلد منصب أمين عام المجلس المحلي بمديرية كريتر، وأميناً عاما سابقا لجمعية الإصلاح الاجتماعية الخيرية.

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