الحادثة الاولى في تعز.. إصابة إمام مسجد ومقتل تربوي بجواره برصاص مجهولين

أصيب إمام وخطيب جامع العيسائي بمدينة تعز، الاستاذ عمر دوكم عقب تعرضه لمحاولة اغتيال برصاص مجهولين.

وقالت مصادر أمنية لـ" الصحوة نت" إن مسلحين يستقلون دراجة نارية اطلقوا النار على الاستاذ دوكم في منطقة الأجنينات، عقب خروجه من مسجده، وأصابوه إصابة خطيرة نقل على اثرها الى المستشفى، وقتل شخصا كان بجواره.

ووفقا للمصادر فإن الاستاذ رفيق الأكحلي كان بجوار دوكم وقتل على الفور بينما نقل دوكم الى المستشفى وهو في حالة حرجة للغاية.

وقالت المصادر إن عدة رصاصات اخترقت جسد الاستاذ دوكم وتوزعت في بطنه وصدره ورجله.

وتعد الحادثة هي الاولى في مدينة تعز، بعد ان انتشرت في عدن بصورة مخيفة.



الشهيد الدكتور رفيق الأكحلي



