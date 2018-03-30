شاهد بالفيديو.. افتتاح مائة وحدة سكنية مع المرافق للنازحين في نهم

دشن اليوم الخميس، في منطقة الخانق التابعة لمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، توزيع الوحدات السكنية للنازحين في مركز الإيواء المؤقت، بدعم من دولة الكويت الشقيقة، كأول مشروع نوعي تشهده المنطقة.

مركز الإيواء يتكون من مائة وحده سكنية مؤقته كل وحدة مكونة من غرفتين ومطبخ وحمام وصالة، الى جانب ادارة ومخازن ومرافق عامة ومسجد ومساحة صديقة للأطفال وخزانات مياه شرب، بتمويل من فريق عطاء المرأة الكويتية الانساني والمحسنين من جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية، عبر شبكة استجابة للأعمال الانسانية.

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