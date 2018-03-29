التحالف يدمر مستودع أسلحة للحوثيين في مدينة صعدة ويستهدف مواقع بجبهة الحدود

شنت طائرات التحالف العربي، مساء اليوم الخميس، غارات جوية على مواقع ومخازن أسلحة تابعة لمليشيات الحوثيين في مدينة صعدة عاصمة المحافظة الي تحمل الاسم ذاته، شمال اليمن.

ونقل مراسل "الصحوة نت" عن مصدر محلي، قوله إن الغارات استهدفت مواقع للمليشيات الحوثية ومخزن أسلحة قرب السوق الزراعي بضواحي مدينة صعدة عاصمة المحافظة.

وأضاف المصدر أن 5 غارات جوية شنتها طائرات التحالف العربي استهدفت ثلاث منها، مخزن اسلحة ومجمع للمليشيات الحوثية قرب السوق، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وتدمير كميات من الاسلحة والذخيرة.

وأشار المصدر إلى استمرار تحليق مقاتلات التحالف في سماء المدينة، ومناطق أخرى بمحافظة صعدة.



وقالت مصادر أخرى أن مدنيين سقطوا جراء الغارات التي استهدفت المخزن، الا اننا لم نتأكد من صحة المعلومات.

وتواصل مليشيا الحوثي تخزين أسلحتها في المناطق المدنية.

مصادر متطابقة أكدت "للصحوة نت" استهداف طيران التحالف بغارتين جويتين مواقع للمليشيات غرب مديرية منبه الحدودية مع جازان، تزامن القصف الجوي مع قصف مدفعي وصاروخي عنيف على مناطق المديرية والمناطق الحدودية الأخرى في مديرية رازح المجاورة.

وبحسب المصادر فإن غارات التحالف طالت مركزاً تدريبياً للمليشيات في مديرية الصفراء وسط المحافظة، ونقاط وتعزيزات للمليشيات في بلدات كتاف وباقم.