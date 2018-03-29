الدفاعات السعودية تعترض صاروخاً باليستياً في سماء جازان

قالت وسائل اعلام سعودية إن / دفاعات المملكة/ اعترضت مساء الخميس صاروخاً باليستياً في سماء جازان جنوب المملكة.

وحسب المصادر فقد تمكنت الدفاعات من اعتراض الصاروخ وتدميره قبل الوصول إلى هدفه.

وكانت دفاعات التحالف قد اعترضت سبعة صواريخ باليستية مساء الأحد الماضي أطلقت باتجاه الأراضي السعودية بينها 3 صواريخ في اتجاه الرياض.

ودان مجلس الأمن الدولي الأربعاء، بشدة إطلاق مليشيا الحوثي الانقلابية الصواريخ الباليستية على السعودية، مؤكداً أنها تهدد أمن المنطقة.

ولاقت عملية اطلاق الصواريخ صوب المملكة ادانات كبيرة عربية ودولية وسط دعوات إلى محاسبة إيران مصدر هذه الصواريخ.

وعرض التحالف العربي أدلة ثبت تورط إيران بإرسال صواريخ باليستية لجماعة الحوثي الانقلابية، بينها صواريخ إيرانية تم ضبطها في عرض البحر.