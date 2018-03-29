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إصابة ثلاثة جنود في انفجار عبوة ناسفة بأحد الأطقم العسكرية بتربة تعز

الخميس 29 مارس 2018 10:15 م الصحوة نت - متابعة خاصة
إصابة ثلاثة جنود في انفجار عبوة ناسفة بأحد الأطقم العسكرية بتربة تعز

أصيب ثلاثة جنود اليوم الخميس في انفجار عبوة ناسفة بأحد الأطقم الأمنية في مديرية التربة بمحافظة تعز.

وقالت مصادر محلية إن عبوة ناسفة زرعت بأحد الأطقم أمام منزل قائد مقاومة جبهة الأحكوم / عبده نعمان الزريقي/.

وذكرت المصادر أن العبوة زرعت بالطقم الخاص ب "همام القباطي" أحد الضباط الذي كان بضيافة "الزريقي".

وأكدت المصادر أن أحد الجنود إصابته بليغة، بينما أصيب الآخران بشظايا الانفجار بالإضافة إلى تضرر عدد من السيارات القريبة من الحادثة.

وكانت قد انفجرت عبوة ناسفة، بأحد الأطقم العسكرية التابعة لمحور تعز بشارع جمال وسط المدينة مطلع الأسبوع.

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