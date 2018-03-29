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طالبات مدرسة في حبيش إب يرفضن فعالية حوثية ويهتفن "بالروح بالدم نفديك يا يمن"

الخميس 29 مارس 2018 09:32 م الصحوة نت - خاص
طالبات مدرسة في حبيش إب يرفضن فعالية حوثية ويهتفن "بالروح بالدم نفديك يا يمن"

قال مصدر تربوي إن طالبات إحدى مدارس محافظة إب رفضن ترديد شعارات حوثية بعد حضور نساء حوثيات للمدرسة وتنظيم فعالية طائفية.

وأضاف المصدر لـ"الصحوة نت" أن طالبات مدرسة سمية في منطقة ظلمة بمركز مديرية حبيش رفضن المشاركة بفعالية حوثية ضمن إطار الرفض المجتمعي لأفكار المليشيا والتي تحاول فرضها بقوة السلاح في محافظة إب وسط اليمن.

وبعد رفض الطالبات وعدد من معلمات المدرسة المشاركة استقدمت المليشيا عدد من النساء المحسوبات على جماعة الحوثي وهن مرتديات السلاح واستعرضن بالقوة في ساحة المدرسة.

وبحسب المصدر فإن المناظر الحوثية المسلحة لم تشكل عامل إرهاب للطالبات كما كان متوقع ، حيث ارتفعت أصوات  الطالبات عند طلبهم ترديد شعار "الصرخة الحوثية" بهتاف " بالروح بالدم نفديك يا يمن"  مقابل هذيان ركيك لشعار الموت الخميني من قبل عناصر نسوية حوثية.

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