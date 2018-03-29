التحالف يستهدف تعزيزات للحوثيين في ملاجم البيضاء ومدفعية الجيش تدك مواقعهم

قالت مصادر عسكرية في محافظة البيضاء إن قصفاً جوياً ومدفعياً استهدف مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء.

واستهدفت مدفعية الجيش الوطني اليوم الخميس، مواقع متفرقة للمليشيات الانقلابية في مديرية الملاجم، بالتزامن مع غارات لطيران التحالف استهدفت تحصينات وتعزيزات المليشيات بذات المديرية.

وحسب المصادر فإن مدفعية الجيش الوطني قصفت مواقع المليشيات الانقلابية في "وادي فضحة" و"شعب البان" بمديرية الملاجم.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي تحصينات المليشيات الانقلابية في آخر سلسلة جبال القرحا، كما استهدف بغارة أخرى طقمًا يحمل تعزيزات بشرية للمليشيات ومقتل جميع من كانوا على متنه، وذلك حسب ما ذكره / المركز الإعلامي للقوات المسلحة/.

وكانت قوات الجيش الوطني قد احرزت تقدماً كبيراً في مديرية الملاجم والمواقع المجاورة وكبدت مليشيا الحوثي خسائر كبيرة.