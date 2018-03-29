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مقتل 3 مدنيين وإصابة 2 آخرين في غارة أمريكية بالبيضاء

الخميس 29 مارس 2018 07:24 م الصحوة نت - متابعة خاصة
مقتل 3 مدنيين وإصابة 2 آخرين في غارة أمريكية بالبيضاء

قالت مصادر محلية في محافظة البيضاء إن مقاتلة أمريكية بدون طيار قصفت سيارة لمدنيين في مديرية الصومعة.

وأكدت المصادر مقتل 3 مدنيين وإصابة 2 آخرين جراء استهداف سيارة من آل "المنذري" في الطريق الرئيسي بمنطقة "العقلة".

وذكرت المصادر  أن /  سالم محمد المنذري ومحمد صالح المنذري وعبدالله صالح المنذري/ قتلوا فيما أصيب / ناصر أحمد المنذري عادل محمد المنذري/.

وأشارت المصادر إلى أن السيارة قصفت على مشارف مركز مديرية الصومعة.

وتزايدت مؤخراً الغارات الجوية الأمريكية التي تخطئ هدفها وسط سخط شعبي ومطالبات بالتحقيق.

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