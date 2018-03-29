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وسط معارك عنيفة.. مقاتلات التحالف تدك تجمعات لمليشيا الحوثي في صرواح

الخميس 29 مارس 2018 06:54 م الصحوة نت - مارب
وسط معارك عنيفة.. مقاتلات التحالف تدك تجمعات لمليشيا الحوثي في صرواح

قالت مصادر عسكرية إن معارك عنيفة دارت في جبهة صرواح غرب مأرب بين مليشيا الحوثي الانقلابية وقوات الجيش الوطني المرابطة في الجبهة.

وحسب المصادر فإن معارك عنيفة دارت منذ فجر الخميس، وأسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصر المليشيات وجرح آخرين.

يأتي هذا فيما دكت مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات مواقع وتجمعات للمليشيا الانقلابية جنوبي صرواح، سقط على إثرها قتلى وجرحى من المليشيات، وذلك حسب ما ذكره / المركز الإعلامي للقوات المسلحة/.

وما بين الحين والآخر تتلقى مليشيا الحوثي الانقلابية ضربات موجعة في صرواح وفقدت أهم قياداتها الميدانية في الجبهة.

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