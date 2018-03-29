عدن.. قوات أمنية تداهم منزل قائد قوات الطوارئ بوزارة الداخلية وتختطف نجله

داهمت قوة أمنية فجر اليوم الخميس منزل قائد قوات الطوارئ بوزارة الداخلية العميد ركن / قائد عاطف / في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" إن أفرادا يرتدون بزات عسكرية وعلى وجوههم اقنعة سوداء، وكانت لديهم مجموعة من الأطقم العسكرية المزودة برشاشات متوسطة، داهموا المنزل وقاموا باختطاف نجله أصيل واخذ الطقم العسكري التابع له.

ويعد العميد ركن قائد عاطف أحد الضباط المؤسسين لعمليات 22 مايو خلال اجتياح الميليشيا الانقلابية عدن، حيث كانت مهمتها تنظيم جبهات المقاومة الشعبية والتواصل مع عمليات التحالف العربي.

الجدير ذكره.. أن نجل العميد عاطف الأصغر "ادهم" اغتيل في 3 مايو 2016 على يد مسلحين مجهولين.