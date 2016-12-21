مأرب تقيم فعاليات احتفائية بمناسبة 30 عاما على إعادة السد العظيم

أكد مدير عام مكتب الزراعة المهندس سيف الولص مكتب الزراعة والري بمحافظة مأرب سينظم عددا من الفعاليات الاحتفائية بمناسبة مرور 30 عاما على إعادة بناء سد مأرب العظيم على نفقة الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد أن الفعاليات الاحتفائية بإعادة بناء هذا السد التي تقام تحت رعاية محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة هو تذكير لما مثله هذا الحدث من تحول في محافظة مأرب اجتماعي واقتصادي.

وأضاف في تصريح صحفي "أن السد مثل مرتكزا للنشاط الزراعي وتوسعه في المحافظة والتي أصبحت إحدى سلات اليمن الغذائية كما وفر فرصة رائعة للاستثمار السياحي".

وأشار الولص "أن الفعاليات الاحتفائية التي ستبدأ من غد بإطلاق حملة الكترونية ترويجية للسد والفرص الاستثمارية الزراعية والسياحية التي وفرها".

وسيقيم مكتب الزراعة فعاليات عديدة منها صباحية شعرية ومهرجان فني بالإضافة إلى إقامة ندوة علمية حول التحول الذي أحدثه إعادة بناء السد وأثره على القطاع الزراعي والسياحي بالمحافظة.