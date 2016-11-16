رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لجامعة مأرب ويوجه باختيار تخصصات سوق العمل

وضع رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم حجر الأساس لإنشاء جامعة مأرب في أراضي الجامعة الواقعة في منطقة الروضة بمدينة مأرب، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

واستمع رئيس الوزراء من محافظ مأرب سلطان العرادة والمسؤولين المعنيين الى شرح عن الخطة الموضوعة لإنشاء جامعة مأرب والتخصصات التي ستهتم بها لإحداث نقلة نوعية في المجال التنموي لإقليم سبأ، وتلبية احتياجات سوق العمل.

وأعرب محافظ مأرب، عن تطلع السلطة المحلية الى ان تسهم توجيهات الرئيس بتخصيص 20 بالمائة من عائدات النفط لصالح التنمية في مأرب ،وان تحدث نقلة نوعية في الجانب التنموي، إضافة إلى المشاريع الأخرى مثل إنشاء محطة كهرباء إسعافية وإنشاء قناة تلفزيونية وغيرها من المشاريع الإستراتيجية للبنية التحتية.

مشيراً الى اعتماد 153 مليون ريال شهرياً موازنة تشغيلية للكليات القائمة حتى استكمال إنشاء جامعة مأرب واعتماد موازنتها.. معبرا عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء الذي اولى مشروع جامعة مأرب الاهتمام الكامل والحرص الشديد على حضوره وضع حجر الأساس ادراكاً منه لاهمية التعليم في خدمة التنمية و التطور.

ووجه رئيس الوزراء السلطة المحلية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على مراعاة اختيار التخصصات الملبية لحاجة سوق العمل والتنمية في محافظة مأرب واقليم سبأ بشكل عام..

معرباً عن ثقته في ان هذا المشروع العلمي سيحقق نجاحاً كبيراً من أجل تحقيق هدف تخريج الكفاءات العلمية وصنع المستقبل الأفضل لهم ولهذا الإقليم ولكل اليمن.



