موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

فرنسا: إيران تزود المليشيات الحوثية بالأسلحة

الخميس 29 مارس 2018 05:44 م الصحوة نت - متابعات
فرنسا: إيران تزود المليشيات الحوثية بالأسلحة

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الخميس، إن إيران تزود الحوثيين في اليمن "بالأسلحة".

وفي تصريح لإذاعة "آر تي إل"، قال لودريان "هناك مشكلة في اليمن، وهي أن العملية السياسية لم تبدأ، وأن السعودية تشعر بأنها تتعرض باستمرار لهجمات ينفذها الحوثيون الذين هم أنفسهم يحصلون على أسلحة من إيران".

ويأتي هذا التصريح الفرنسي، بعد أن أدان مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بشدة إطلاق الميليشيات الحوثية الصواريخ على السعودية.

وأشار مجلس الأمن إلى أن الصواريخ الباليستية التي تطلقها ميليشيات الحوثي تهدد أمن المنطقة.

كما أعرب عن قلقه من إعلان ميليشيات الحوثي عزمها استهداف السعودية ودولاً أخرى. ودعا جميع الدول الأعضاء إلى تطبيق كامل لحظر توريد الأسلحة كما هو مطلوب في قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار رقم 2216، وأعرب أعضاء المجلس في هذا الصدد عن عميق قلقهم بشأن انتهاك هذا الحظر.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى