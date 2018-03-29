فتح يستنكر احتجاز المليشيات لـ 15 قاطرة اغاثية في إب ويدعو للضغط للإفراج عنها

استنكر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثه عبدالرقيب فتح، بشدة احتجاز مليشيا الحوثي لـ15 قاطرة محملة بالمساعدات الاغاثية والإنسانية للمحتاجين في مدخل محافظة إب، مقدمة عن طريق المنظمات الأممية.

واعتبر فتح اقدام المليشيا الانقلابية في احتجاز المساعدات الإنسانية ووضع العراقيل امام إيصال المساعدات واستحداث المنافذ غير المشروعة في مداخل المحافظات أعمال ارهابية، ومنافية لكل القوانين الدولية والإنسانية.

وحمل مليشيا الحوثي الانقلابية كامل المسؤولية في زيادة تردي الوضع الإنساني في المحافظات المحاصرة من قبل المليشيات الانقلابية.

ودعا فتح منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي، الضغط على المليشيا الانقلابية بكافة الوسائل والسبل للافراج عن الشحنات الاغاثية وإدانة هذه كافة الاعمال التي تقوم بها المليشيا بحق المساعدات الإنسانية.

وأوضح فتح، أن اقدام المليشيا على احتجاز المساعدات الاغاثية وممارسات الانتهاكات في ظل تواجد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحده في اليمن، مارتن جريفث تحدياً واستهتاراً واضحاً من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية بكافة القرارات والقوانين وبدور الأمم المتحدة في اليمن.

داعياً المبعوث الدولي الى اليمن والمنظمات الدولية والإنسانية الى التعرف عن قرب عن جرائم وانتهاكات المليشيا بحق الشعب اليمني وايصالها الى مجلس الامن الدولي.

ودعا فتح كافة منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، الى اصدار بيانات توضيحية عن المساعدات التي تتعرض للنهب من قبل المليشيا الانقلابية، وتحميل المليشيات كافة المسؤولية عن إعاقة العمل الإنساني ومنع وصول المساعدات الى المحتاجين، مشيراً الى أن حيال ذلك أمر غير مقبول.