قيادات حزب المؤتمر بالمحافظات الجنوبية تؤكد تمسكها بالرئيس هادي رئيساً للحزب

أكد اللقاء التنظيمي الموسع الثالث لقيادات حزب المؤتمر في المحافظات الجنوبية تمسكه بالرئيس عبدربه منصور هادي كرئيساً لحزب المؤتمر الشعبي العام وفقا للنظام الداخلي للمؤتمر، وعلى أهمية الوحدة التنظيمية لحزب المؤتمر وقدرته في تجاوز ما يوجهه من صعوبات .

وشدد البيان الختامي الصادر عن اللقاء الذي عقد ،اليوم ،في العاصمة المؤقتة عدن، بمشاركة أكثر من 1173 عضو، على ضرورة الاستمرار في دعم مخرجات الحوار الوطني وتقديم الدعم اللا محدود للمقاومة الشعبية والجيش الوطني المدعوم من التحالف العربي في مختلف جبهات القتال و بناء دولة المؤسسات في جميع المناطق المحررة ضمن النظام والقانون .

وجدد البيان وفقا لوكالة سبأ، التأكيد على وقوف المؤتمر الثابت من القضية الجنوبية والشراكة مع مكونات الحراك السلمي والقوى السياسية الأخرى والعمل سويا لما فيه مصلحة الجنوب دون تفريط أو إفراط .. مشيداً بدور التحالف العربي الداعم للشرعية الدستورية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.

ودان البيان باسم المشاركين الاعمال الإرهابية الإجرامية للمليشيات في إطلاقهم الصواريخ على التجمعات السكانية في المملكة العربية السعودية ،و اعمال قتل أئمة المساجد والدعاة والناشطين والضباط التي تتم معظمها في عدن ..مطالباً وقوف مؤسسات الدولة بحزم ضد الخارجين عن النظام والقانون ومحاكمتهم، كما طالب الحكومة بالاهتمام بأسر الشهداء والجرحي الذي قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن .

وكانت قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في محافظتي مأرب وتعز قد عقدت لقاءات عامة، أكدت على تمسكها بالرئيس عبدربه منصور هادي كرئيساً لحزب المؤتمر الشعبي العام وفقا للنظام الداخلي للمؤتمر .

كما أصدرت قيادات فروع المحافظات الأخرى بيانات سابقة أكدت فيها على تمسكها بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيسا لحزب المؤتمر الشعبي العام .