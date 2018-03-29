متحدث: الجيش أصبح على بعد 5 كيلو مترات من جنوب الراهدة في تعز

قال المتحدث باسم محور تعز عبد الباسط البحر "إن الجيش أصبح على بعد 5 كيلومترات من جنوب مدينة الراهدة، وبالسيطرة عليها سيجري قطع الإمدادات القادمة من المديريات الجنوبية لمدينة تعز بالكامل عن الحوثيين".

وأضاف في تصريح نقلته صحيفة "عكاظ" الجيش تقدم في مديرية القبيطة جنوب تعز، وسيطر على عدد من المراكز بينها مدرسة كانت تتخذها الميليشيات مركزاً قيادياً، كما سيطر على مواقع في مديرية حيفان.

وأشار البحر "أن ميليشيا الحوثي تحاول استعادة مواقع استراتيجية في منطقة قهبان في مديرية مقبنة، لكن الجيش اليمني دفع بتعزيزات كبيرة وكبدها خسائر فادحة، لافتا إلى أن غالبية قتلى المتمردين من الأطفال ما يؤكد استمرارها في تجنيدهم".

وأفاد بأن الجيش تصدى أمس الأول لهجوم حوثي على قصر التشريفات وأحياء شمال تعز، كما نفذ هجوما معاكسا على الميليشيا سيطر خلاله على أجزاء من حي الزنوج وصولاً إلى أطراف منطقة الوعش.

وقتل 67 حوثياً بينهم قياديون في معارك ضارية بين الجيش الوطني وميليشيا الانقلاب في مديرية مقبنة غرب تعز خلال الأيام الخمسة الماضية.