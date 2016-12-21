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وزير الأوقاف يدعو الخطباء والمرشدين الى نشر ثقافة التسامح ونبذ التطرف

الأربعاء 21 ديسمبر 2016 07:45 م الصحوة نت - متابعة خاصة
وزير الأوقاف يدعو الخطباء والمرشدين الى نشر ثقافة التسامح ونبذ التطرف


قال وزير الاوقاف والارشاد الدكتور احمد عطية إن على خطباء المساجد والدعاة إيصال رسالة الاسلام الهادفة الى نشر ثقافة التسامح والمحبة والاُلفة.

 

وأضاف عطية، أن واجب الدعاة والخطباء تذكير المواطنين، بحرمة الدم والنفس، وجعل المسجد منبراً للخطاب الديني والدعوة الى الوسطية والاعتدال ونبذ العنف والتطرف والصراعات.

 

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بخطباء ودعاة محافظة المهرة  بحضور أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة، سالم نيمر.

 

 ويأتي لقاء وزير الأوقاف ضمن لقاءات وزراء الحكومة في عدد من المحافظات المحررة، وذلك بهدف تطبيع الأوضاع فيها.


*الصحوة نت | متابعة خاصة

 

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