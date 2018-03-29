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خبراء عسكريون يؤكدون ان المليشيات أداة بيد إيران ويحذرون من تأخر الحسم

الخميس 29 مارس 2018 10:39 ص الصحوة نت - صحف
خبراء عسكريون يؤكدون ان المليشيات أداة بيد إيران ويحذرون من تأخر الحسم

قال خبراء عسكريون، إن استهداف الحوثيين للسعودية بسبعة صواريخ بالستية في توقيت متزامن جاء بتوجيهات من إيران، ردا على الموقف السعودي الحازم إزاء إيران.

وأكد الخبير العسكري اليمني سعيد عبد القادر الحاج "أن ميليشيات الحوثي لا تزيد عن كونها أداة في يد إيران تستخدمها لزعزعة استقرار اليمن والسعودية ودول المنطقة".

وأعتبر الحاج في تصريح نقلته صحيفة "الخليج" أن تزامن استهداف السعودية من قبل ميليشيات الحوثي بسبعة صواريخ باليستية تم اعتراض معظمها يثبت بشكل قطعي أن إيران هي من استهدفت المملكة باستخدام ذراعها المسلحة في اليمن. وحذر من أن تأخر الحسم العسكري يعطي إيران فرصة لتهريب المزيد من الأسلحة إلى الحوثيين.

وأكد عبد الرحمن علي ناصر الدغيش أحد قيادات اللواء السادس بحرس الحدود "أن الحوثيين استخدموا بعض المواقع المرتفعة في مديرية «حرف سفيان»، أكبر مديريات محافظة عمران، لتثبيت منصات لإطلاق الصواريخ الباليستية".

مشيرا إلى "أن الاعتقاد السائد أن هناك صواريخ هربت للحوثيين بشكل قطع غيار، تم تركيبها من قبل خبراء إيرانيين لاستخدامها في استهداف السعودية".

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