دبلوماسيون:تحركات أوروبية لفرض عقوبات جديدة على ايران بسبب الصواريخ الحوثية

كشف دبلوماسيون أن المباحثات الجارية في العواصم الأوروبية تتحرك لفرض عقوبات جديدة ضد طهران لعدد من الأسباب بينها الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون على الرياض ومدن سعودية أخرى الأحد الماضي.

وذكرت المصادر أن البت في مشروع العقوبات سيتم خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورغ في 16 أبريل (نيسان) المقبل.

ونقلت وكالة «رويترز» عن دبلوماسي قوله: الفكرة تتمثل في أن يكون لدينا قرار نهائي بشأن عقوبات إيران بحلول اجتماع وزراء الخارجية أو خلاله.

وكان مجلس الامن قد ندّد بأشد العبارات الممكنة بالاعتداءات التي نفذتها جماعة الحوثي بالصواريخ الإيرانية الصنع ضد مدن الرياض وخميس مشيط ونجران وجازان في السعودية، واصفاً إياها بأنها تمثل «تهديداً خطيراً للأمن القومي للمملكة، بالإضافة إلى أنها تشكل تهديداً أوسع للأمن الإقليمي.

وأعرب أعضاء المجلس عن «قلقهم الشديد من النية المعلنة للحوثيين بمواصلة هذه الهجمات ضد السعودية، وشن هجمات إضافية ضد دول أخرى في المنطقة.