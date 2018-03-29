موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

مصدر حكومي : الحل لم يعد سياسيا بل عسكريا في ظل تمادي المليشيات الارهابية

الخميس 29 مارس 2018 09:13 ص الصحوة نت - متابعات
مصدر حكومي : الحل لم يعد سياسيا بل عسكريا في ظل تمادي المليشيات الارهابية

وسط تجاهل لمطالب عائلات المختطفين والمخفيين قسرياً بالضغط على الميليشيات لإطلاق سراح أبنائها، يواصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث لقاءاته في صنعاء مع عدد من القيادات الحوثية التي لا تزال ترفض الانصياع للقرارات الدولية.

ونفى مصدر في الحكومة اليمنية لـ«عكاظ» وجود أي بوادر لحل سياسي في الأفق أو مفاوضات سياسية قادمة، مؤكداً أن اللقاءات مع السفراء والمبعوث الأممي سواء التي تحدث في الرياض أو التي تجرى في صنعاء لم تقدم أية نتائج جديدة.

ولفت المصدر ذاته إلى أن الحل لم يعد سياسياً، بل عسكري في ظل تمادي الميليشيات الإرهابية في تهديداتها لليمن والمنطقة.

وقالت مصادر بصنعاء إن مارتن كان سيعقد لقاء المكونات المناوئة للحوثي، بينهم رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسراً، لكن المنسقين ألغوا اللقاء دون إبداء الأسباب.

واقتصرت لقاءات المبعوث على حكومة الانقلاب والحراك الجنوبي الحوثي، واللقاء المشترك الحوثي، إضافة إلى أعضاء من حزب المؤتمر ، ولم يصل المبعوث الأممي الجديد حتى اللحظة إلى أي نتائج ملموسة يمكن أن تساهم في تحقيق تقارب في الرؤى لعقد مفاوضات قادمة، وأكدت المصادر أن الميليشيا تصر على وقف الحرب في محاولة للحصول على فرصة لإعادة ترتيب أوراقها.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى