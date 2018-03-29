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مجلس الأمن يقول إن صواريخ الحوثي الباليستية تهدد أمن المنطقة

الخميس 29 مارس 2018 12:07 ص الصحوة نت - متابعة خاصة
مجلس الأمن يقول إن صواريخ الحوثي الباليستية تهدد أمن المنطقة

دان مجلس الأمن الدولي الأربعاء، بشدة إطلاق مليشيا الحوثي الانقلابية الصواريخ الباليستية على السعودية.

المجلس أعرب عن قلقه من إعلان ميليشيا الحوثي عزمها استهداف السعودية ودول أخرى مجاورة.

وقال مجلس الأمن في بيان له إن الصواريخ الباليستية التي تطلقها ميليشيا الحوثي الانقلابية تهدد أمن المنطقة.

كما تضمن البيان دعوة كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للتنفيذ الكامل لحظر توريد الأسلحة بموجب قرارات مجلس الأمن المعنية بما فيها القرار 2216 والإعراب عن قلق المجلس العميق من التقارير حول استمرار وجود انتهاكات لحظر توريد الأسلحة.

وأعرب مجلس الأمن أيضا عن قلقه من الأوضاع الإنسانية ومستوى العنف في اليمن فضلا عن دعوة كافة الأطراف للعودة إلى الحوار والانخراط بشكل بناء مع مبعوث الأمين العام الخاص لليمن مارتن غريفيث للتوصل إلى تسوية شاملة لإنهاء النزاع في اليمن.

هذا وكانت قد تصدت مساء الأحد الدفاعات الجوية لسبعة صواريخ باليستية أطلقت باتجاه أراضي المملكة بينها ثلاثة صوب العاصمة الرياض.

وفي تصريحات لناطق التحالف العربي تركي المالكي قال إن قوات  الدفاع الجوي السعودي تصدت لـ104  صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على المملكة بداية منذ يونيو 2015.

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