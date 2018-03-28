إصلاح حضرموت يُدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة 10 جنود بمديرية حجر

دان / التجمع اليمني للإصلاح/ في محافظة حضرموت، عملية مقتل 10 من قوات النخبة الحضرمية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية في هجوم شنه مسلحون يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة

وقال بيان صادر عن إصلاح حضرموت، تلقى موقع "الصحوة نت" نسخة منه، قال "إنه يدين بشدة الحادث الإجرامي الذي استهدف هذا اليوم نقطة عسكرية بمفرق العقيق بمديرية حجر بمحافظة حضرموت وراح ضحيته عشرة من جنود قوات النخبة الحضرمية وتعرض عدد من الجنود لجروح متفاوته".

وأضاف "أن هذا العمل الإجرامي الإرهابي مدان ومرفوض شرعاً وعرفاً وعقلاً . فهو يستهدف أرواح برئية محرمة شرعاً وينال من أمن وسكينة المواطنين".

وطالب إصلاح حضرموت الحكومة الشرعية ودول التحالف بالعمل الجاد لتعزيز ودعم قواتنا المسلحة والأمن وتوفير لها كل ما تحتاجه من إمكانيات بشرية ومادية وتأهيلية، حتى تتمكن من القيام بواجبه على أكمل وجه.

وناشد جميع الأطراف الرسمية والشعبية للتلاحم والقيام بالأدوار المطلوبة منها لمساندة القوات العسكرية والأمنية ، مشيرا إلى أن المسؤولية تكاملية وتضامنية وتشاركية.

وتقدم إصلاح حضرموت بخالص تعازيه القلبية لأسر وذوي الضحايا ولجميع أهالي حضرموت بهذا المصاب الجلل سائلين المولى جل في علاه أن يتقبلهم في الشهداء ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يعجل بالشفاء للجرحى يمدهم بالصحة والعافية.





وكان قد قتل تسعة جنود وأصيب ثلاثة أخرون، الأربعاء في هجوم شنه مسلحون يعتقد أنهم يتبعون لتنظيم القاعدة، بمديرية حجر بمحافظة حضرموت.

نص البيان

يدين التجمع اليمني للإصلاح بحضرموت الحادث الإجرامي الذي استهدف هذا اليوم نقطة عسكرية بمفرق العقيق بمديرية حجر بمحافظة حضرموت وراح ضحيته عشرة من جنود قوات النخبة الحضرمية وتعرض عدد من الجنود لجروح متفاوته.

إن هذا العمل الإجرامي الإرهابي مدان ومرفوض شرعاً وعرفاً وعقلاً . فهو يستهدف أرواح برئية محرمة شرعاً وينال من أمن وسكينة المواطنين.

وبهذا الصدد نطالب الحكومة الشرعية ودول التحالف بالعمل الجاد لتعزيز ودعم قواتنا المسلحة والأمن وتوفير لها كل ما تحتاجه من إمكانيات بشرية ومادية وتأهيلية. حتى تتمكن من القيام بواجبه على أكمل وجه.

كما نناشد جميع الأطراف الرسمية والشعبية للتلاحم والقيام بالأدوار المطلوبة منها لمساندة قواتنا المسلحة والأمن البواسل ، فالمسوولية تكاملية وتضامنية وتشاركية.

كما يتقدم إصلاح حضرموت بخالص تعازيه القلبية لأسر وذوي الضحايا ولجميع أهالي حضرموت بهذا المصاب الجلل سائلين المولى جل في علاه أن يتقبلهم في الشهداء ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

كما نسأله تعالى أن يعجل بالشفاء للجرحى يمدهم بالصحة والعافية .

حفظ الله علينا أمننا وأماننا وحفظ رجال قواتنا المسلحة والأمن البواسل وجميع سكان بلادنا.

صادر عن إصلاح حضرموت

المكلا - الأربعاء : 11رجب 1439هجرية

الموافق : 28 مارس 2018م