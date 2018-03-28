مليشيا الحوثي تحتجز شاحنات إغاثة في مدخل مدينة إب (صور)

تواصل مليشيا الحوثي الإنقلابية احتجاز عدد من القاطرات المحملة بآلاف من المواد الإغاثية والإنسانية بمحافظة إب وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" إن مليشيا الحوثي الإنقلابية تحتجز منذ أربعة أيام قواطر محملة بمواد إنسانية وإغاثية مقدمة من إحدى المنظمات لأبناء المحافظة والذين يعانون تبعات تردي الأضواع الاقتصادية الناجمة عن الانقلاب والحرب التي جلبتها مليشيا الحوثي.

وأضافت المصادر أن القواطر المحتجزة عددها 15 قاطرة ، واُحتجزت بالمدخل الشرقي لمدينة إب فيما بات يعرف بـ"جمارك إب".





وتطالب المليشيا الإنقلابية بفرض رسوم جديدة على المواد الإغاثية في الوقت الذي تواصل فرض رسومها غير القانونية على مختلف المواد الغذائية والتجارية القادمة للمحافظة والتي يتحمل تبعاتها المواطن وتزاد أسعار تلك المواد بشكل كبير.









وقبل أسابيع احتجزت مليشيا الحوثي الإنقلابية آلاف المحاليل الخاصة بمرضى الفشل الكلوي ولم تفرج عنها إلا بعد مفاوضات ودفع إتاوات مالية.





