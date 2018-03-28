مقتل 9 جنود وإصابة 3 آخرين في هجوم مسلح استهدف نقطة أمنية في حضرموت

قتل تسعة جنود وأصيب ثلاثة أخرون، اليوم الأربعاء في هجوم شنه مسلحون يعتقد أنهم يتبعون لتنظيم القاعدة، بمديرية حجر بمحافظة حضرموت.

وذكر مصدر طبي بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، لمراسل "الصحوة نت" أن تسع جثث لجنود من قوات المنطقة العسكرية الثانية، وثلاثة جرحى وصلوا إلى مستشفى ابن سيناء العام.

وأوضح المصدر أن الجنود كانوا يرابطون في نقطة بمنطقة العقيق بمديرية حجر، وتعرضوا لهجوم مسلح.

وحتى اللحظة لم تعلق السلطات الرسمية بحضرموت على الحادثة.

وفي 23 من فبراير الماضي، انسحب مسلحو القاعدة من مديرية حجر عقب يوم من نصبهم نقطتي تفتيش بمديرية حجر، تزامناً مع سيطرة قوات المنطقة العسكرية الثانية على وادي المسيني غرب مدينة المكلا والدي يعد من أهم معاقل القاعدة.