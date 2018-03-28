قتلى وجرحى حوثيون في تعز والجيش يتقدم شمالي المدينة

قالت مصادر عسكرية في محافظة تعز إن / قتلى وجرحى حوثيون / سقطوا في معارك عنيفة مع قوات الجيش الوطني شمالي المدينة.

وحسب المصادر فقد نفذت / قوات الجيش الوطني / هجومًا عنيفًا على مواقع المليشيات الانقلابية بمحيط "جبل الوعش" الاستراتيجي وتمكنت من تحرير عدد من المواقع والمباني قرب تلة البطانية والكمبتين، وألحقت بالمليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

المعارك تزامن معها قصف مدفعي لقوات الجيش استهدفت مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في "جبل الوعش" أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المليشيات، وذلك حسب ما ذكره / المركز الإعلامي للقوات المسلحة/.

وكانت قوات الجيش الوطني قد صدت فجر اليوم الأربعاء هجوماً على مواقع الجيش في الدفاع الجوي والمواقع المجاورة.