السفير آل جابر: جماعة الحوثي لديها استراتيجية إيرانية لإشعال المنطقة

قال السفير السعودي في اليمن والرئيس التنفيذي لمركز إسناد العمليات الإنسانية المباشر، ،/ محمد آل جابر/، قال إن المليشيا الحوثية تنفذ في اليمن سياسات إيرانية هدفها الاستمرار في تجويع الشعب اليمني وإفقاره.

وأكد آل جابر أن مليشيا الحوثي نهبت مرارا أموال المساعدات الأممية، وهي ترفض التوصل إلى أي تسوية سياسية، بهدف مفاقمة الأوضاع الإنسانية على الأرض، واستخدامها كورقة سياسية.

وفي حديث لقناة الحدث، أشار إلى أن الحل السياسي ضروري من أجل التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الإنسانية، موضحا أن الميليشيات الحوثية لديها استراتيجية إيرانية ترفض الحلول السياسية من أجل إشعال المنطقة.

وأشار إلى أن تلك الميليشيات رفضت العديد من المقترحات الأممية المهمة لحل الأزمة.

وأكد أن الهبة السعودية - الإماراتية لليمن تُعد تاريخية في ضخامتها لدعم دور الأمم المتحدة، وستساهم في تدوير الاقتصاد اليمني وخلق عشرات الآلاف من الوظائف وفرص العمل للشعب اليمني.

يأتي حديث السفير آل جابر تزامناً مع بدء جولة أممية جديدة بغرض استئناف المشاورات اليمنية.

وتواصل مليشيا الحوثي تعطيل أية جهود لاستئناف المشاورات، بغرض استمرار تنفيذ المخطط الإيراني في المنطقة.