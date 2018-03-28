ماراثون رياضي في تعز لدعم مرضى الفشل الكلوي في ضل تفاقم الوضع الصحي بالمدينة

شارك العشرات من طلاب كلية الطب في جامعة تعز صباح اليوم الأربعاء ، في ماراثون رياضي لدعم مرض الفشل الكلوي بالمدينة التي تعاني الحصار الحوثي منذ ثلاث سنوات متواصلة.

وقال مشاركون في الماراثون لـ" الصحوة نت" إنهم يهدفون من خلال المشاركة الى لفت الانتباه الرسمي والمجتمعي الى معاناة المرضى، الذين يكتظ بهم مستشفى الثورة العام بالمدينة.

وحصل الطالب نشوان سعيد علي على المركز الاول بينما حصل على المركز الثاني الطالب فيصل الشامي والطالب نجم الدين السبئي على المركز الثالث.

ويعاني مركز الغسيل الكلوي في مستشفى الثورة، أكبر المستشفيات في المدينة من نقص حاد في العلاجات المخصصة وايضا الوقود التي يعتمد عليها المركز لتشغيل وحدات الغسيل.

ويتكون الغسيل الكلوي في مستشفى الجمهوري من 15 وحدة غسيل كلوي، ويجري ما بين 45 إلى 55 جلسة غسيل كمعدل يومي، الا أن الضغط ازداد على المركز وارتفعت أعداد المرضى بسبب الحرب، ونزوح العشرات من المصابين بالفشل الكلوي ضمن النازحين إلى تعز.

واحتجزت ميليشيات الحوثي الانقلابية، في وقت سابق شحنة أدوية إغاثية طارئة مقدمة لمرضى الفشل الكلوي في المحافظة، في الوقت الذي يواجه المصابون بهذا المرض خطر الموت جراء انعدام الدواء، وفق تحذيرات أطلقتها منظمات دولية.

وتعرقل ميليشيات الحوثي، في مناطق سيطرتها، وصول المساعدات الطبية والغذائية إلى المواطنين اليمنيين، كما تعرقل عمل المنظمات الإنسانية وتمارس انتهاكات بحق طواقم الإغاثة والمنظمات وفق شكاوى كثيرة تقدمت بها تلك المنظمات.